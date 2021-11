Kamer wil meer steun op lange termijn én NOW voor ondernemers

Dat verzoek gaan ze woensdagmiddag bij het kabinet neerleggen als de Tweede Kamer debatteert over het steunpakket. „Als de maatregelen verlengd worden, moet de NOW uit de kast”, zegt CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch. „Je moet nu snel schakelen.” VVD, D66, CDA en CU willen ook graag dat bedrijven weer uitstel voor hun belastingbetaling kunnen krijgen. „Belasting betalen terwijl je nieuwe steun vraagt kan niet”, zegt D66-Kamerlid Romke de Jong.

De Tweede Kamer debatteert woensdag over het steunpakket, dat onlangs weer verder werd opengezet toen het kabinet weer strengere coronaregels invoerde. Dat is in eerste instantie alleen nog compensatie voor vaste lasten, maar de Kamer wil meer steun als de beperkingen langer blijven. Ze lopen in principe nog tot 3 december, maar inmiddels wordt er in Den Haag al nagedacht over langere en zwaardere maatregelen.

Ondernemers

In dat geval moeten ondernemers ook weer meer steun krijgen. Het kabinet lijkt daar ook toe bereid. Minister Stef Blok (Economische Zaken) zei vorige week al dat de loonsteun ’in de achterzak’ zat, op het ministerie valt te horen dat die inmiddels al naar ’de voorzak’ is verschoven. Hoe hoog de loonsteun moet zijn, wil Amhaouch niet invullen. Daarbij moet volgens hem ook meegewogen worden dat er tekorten op de arbeidsmarkt zijn.

Ook voor de wens van belastinguitstel staat het kabinet open, maar de zorg blijft daar wel dat ondernemers zo met alleen maar meer schuld worden opgezadeld.

Lange termijn

De coalitie wil daarnaast kijken naar de langere termijn, en wanneer er dan steun moet komen bij coronamaatregelen en wanneer er sprake is van ondernemersrisico. Dat laatste is nu nog niet het geval, zegt Amhaouch. „Maar je moet het gesprek wel aangaan wat de doorkijk is. Ik mis bijvoorbeeld dat de regering, werkgevers en werknemers niet meer aan tafel zitten.”

Voor grote ketens met meer filialen is er ook meer steun in de maak. Zij konden vanwege Europese staatssteunregels maximaal 1,8 miljoen euro aan vergoeding voor vaste lasten krijgen, maar dat plafond is sinds kort verhoogd naar 2,3 miljoen euro. SGP-Kamerlid Chris Stoffer roept het kabinet op om die ruimte te gebruiken, en ook daar lijkt het ministerie van Economische Zaken toe bereid, zo verwachten ingewijden.