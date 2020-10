Weer onderzoek naar racistische taal in chatgroep Duitse politie

Tussen de dagelijkse boodschappen als het bestellen van een broodje of sportafspraken stonden ook strafbare racistische uitingen. Moslims werden vergeleken met bepaalde diersoorten en vluchtelingen afgeschilderd als verkrachters.

Afbeeldingen Hitler

In september werd de Duitse politie in verlegenheid gebracht toen werd ontdekt dat in een chatgroep bij het korps in de deelstaat Noordrijn-Westfalen onder andere afbeeldingen van Hitler de ronde deden. Er werden 29 politiemensen geschorst.

De senator voor Binnenlandse Zaken van Berlijn noemde het onacceptabel als de beschuldigingen waar blijken. Volgens Andreas Geisel heeft dit niets van doen met een „moderne, hoofdstedelijke politie.”