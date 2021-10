Buitenland

Europees Parlement eist nultolerantie voor alcohol en drugs in het verkeer

In heel de Europese Unie moet er een nultolerantie komen voor alcohol en drugs in het verkeer. Dat eist het Europees Parlement, dat actie vraagt van de lidstaten en de Commissie. Ook zou er in elke woonwijk een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur moeten gelden.