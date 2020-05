Voorlopig geen last van dagelijkse files

Dat voorspelt Arnoud Broekhuis van ANWB Verkeersinformatie aan de hand van recente cijfers van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).

„Wanneer we de situatie van nu vergelijken met die van begin maart dan zit de verkeersintensiteit op de snelwegen pas op 84%. Natuurlijk is dat al fors meer dan de ruim vijftig procent op het hoogtepunt van de crisis, maar voorlopig kunnen we nog wel even groeien voordat er echt problemen ontstaan”, voorziet de verkeersspecialist. „Dankzij het vele thuiswerken is het aanbod woon-werkverkeer tijdens de ochtendspits nog altijd zo’n 30% minder dan voor de crisis.”

Spannend

Volgende week wordt het volgens Broekhuis nog wel even spannend als er weer een versoepeling optreedt. „Dan gaan de mensen die werken in de horeca weer onderweg en ook kantoren zie je weer opengaan. Ik verwacht dat mensen eerder de auto dan het openbaar vervoer nemen, omdat het collectief reizen en de beperkte capaciteit weinig uitnodigend zijn.”

De ANWB constateert dat er vooral provinciaal grote verschillen zijn in de drukte op de wegen. „In Zeeland, Overijssel en de drie noordelijke provincies zie je dat het oude niveau al bijna gehaald is. Op zich niet zo gek, omdat daar ook vrijwel nooit files staan en het ov minder intensief rijdt in vergelijking met de Randstad en er dus voor de auto wordt gekozen”, weet de zegsman. „Maar ook in de zeer drukke provincies zie je grote onderlinge verschillen in intensiteit, want niet in iedere sector kan massaal thuis worden gewerkt.”

Uitzondering

In de Randstad zullen er voorlopig geen dagelijkse files ontstaan die voor grote ellende zorgen. Broekhuis: „Al moet ik voor de A15 (Ridderkerk-Noordtunnel) een uitzondering maken. Daar heeft de lockdown vrijwel geen effect gehad op het werk dat gedaan moet worden op de Maasvlakte en is het nog steeds druk. Maar verder dan 10 tot 20 kilometer aan files per dag zullen er de komende weken niet komen, en dan nog voornamelijk veroorzaakt door ongevallen.”