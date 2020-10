Tekort aan griepvaccin ’niet op te lossen’

Wereldwijd is er naar schatting een tekort van 30 miljoen griepvaccins. Ⓒ ROBIN UTRECHT

AMSTERDAM - Het tekort aan griepprikken voor dit jaar is onoplosbaar. Dat stelt Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting. Een deel van de mensen die normaal worden opgeroepen voor de jaarlijkse inenting, kan dit jaar niet beschermd de winter in. Er is een run op het vaccin omdat veel mensen denken – of hopen – dat ze ook meer zijn beschermd tegen het coronavirus.