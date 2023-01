Drie gewonden bij ongeval op A16, spinnende auto raakt pijlwagen

Het ongeval vond rond 05.20 uur plaats op de A16 richting Antwerpen, net voorbij de Moerdijkbrug. Een 26-jarige automobiliste uit Ter Aar klapte achterop de wagen van een 42-jarige man uit Rotterdam.

Bij de vrouw uit Ter Aar zat ook nog een 18-jarige vrouw uit Utrecht in de auto. De auto van de vrouw uit Ter Aar raakte al rondtollend de pijlwagen, die daar stond vanwege de afsluiting van de A17.

Beide auto’s belandden uiteindelijk in de vangrail. De drie inzittenden van de voertuigen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat, kon de politiewoordvoerder niet zeggen. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. Wel vermoedt de politie dat de vrouw uit Ter Aar onder invloed was van alcohol.