Nederland en Denemarken kopen 14 Leopard 2 tanks voor Oekraïne

Minister van Defensie Kajsa Ollongren: ,,De Oekraïners blijven vechten tegen de Russische agressor. Hun vastberadenheid motiveert ons om vol door te gaan met het leveren van militaire steun.”

De gevechtstanks worden uit de voorraad van de Duitse industrie aangeschaft. Ze moeten nog wel eerst worden gemoderniseerd. De kosten bedragen ongeveer 165 miljoen euro en beide landen delen de kosten, aldus Ollongren.

Nederland maakte eerder dit jaar al de levering bekend van honderd antieke Leopard-tanks, samen met Denemarken en Duitsland. Daarbij gaat het om de Leopard-1A5, een gemoderniseerde versie van de Leopard-1A1 en de voorganger van de Leopard 2. Deze antieke tanks worden flink opgeknapt.

Nu zijn het nieuwere exemplaren die worden besteld voor de Oekraïners. Zelf beschikt ons land al jaren niet meer over eigen tanks. Die zijn allemaal wegbezuinigd. Wel worden er 18 tanks geleend van Duitsland.

De laatste maanden is er in Europa achter de schermen lang gesproken over de aanschaf van nieuwere tanks voor Oekraïne. Meerdere landen gingen Nederland al voor.