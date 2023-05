Aboutaleb over explosies: hopelijk keert de rust snel terug

In Crooswijk waren afgelopen week vier ontploffingen. De toko aan de Crooswijkseweg, die in de nacht van zaterdag op zondag doelwit was van een explosie, is de komende twee weken dicht. Dat heeft burgemeester Aboutaleb bepaald, laat een woordvoerder weten.

In Rotterdam gebeurden de laatste tijd meerdere explosies. „Ik begrijp dat dit leidt tot bezorgdheid. Ik wil u laten weten dat wij deze situatie zeer serieus nemen en er samen met politie en OM alles aan doen om de veiligheid in onze stad te waarborgen”, zegt de burgemeester, die een kijkje kwam nemen in de wijk „om te kijken wat hier gebeurt en om de politiemensen die er massaal aanwezig zijn een hart onder de riem te steken.”

Angst

Volgens Aboutaleb heerst er angst bij veel mensen in de buurt. „De beste manier om deze mensen een gevoel van veiligheid te geven is toch ook massaal aanwezig zijn van de politie. We doen er nu echt werkelijk alles aan.” Zo kondigden de gemeente en de politie zondag al aan de beveiliging en het toezicht op te schroeven op plaatsen die de afgelopen tijd zijn geteisterd door explosies. Volgens een woordvoerder van Aboutaleb is er naast extra politie ook langer handhaving op de Crooswijkseweg. De handhavers zijn hier nu tot 02.00 uur in de nacht aanwezig. Normaal gesproken werken ze hier tot 23.00 uur.

In de Maasstad zijn dit jaar tot nu toe vijftig ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geteld. Dat zijn er al meer dan in heel 2022. De meest recente explosie was in de nacht van zondag op maandag in de bekende uitgaansstraat, de Witte de Withstraat. Ook in de Van Speykstraat in het Oude Westen waren in de afgelopen dagen meerdere incidenten. Of er een verband is tussen de gebeurtenissen in de verschillende wijken is niet bekend.

Meerdere personen zijn inmiddels aangehouden voor betrokkenheid bij de explosies. Volgens de burgemeester zijn nog meer arrestaties te verwachten. „Ik hoop dat de rust zal terugkeren en uiteindelijk degene die dit gedaan heeft zijn verdiende straf zal krijgen.”