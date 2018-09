Patentbureau geen zaak Nederlandse rechter

De directie van het patentbureau ligt overhoop met de bonden. Die zijn onder meer boos over inperking van het stakingsrecht van werknemers en vinden dat het bureau hun werk belemmert. Ze spanden een rechtszaak aan tegen het bureau en boekten successen bij de rechtbank en vervolgens ook bij het hof. Die uitspraken heeft de Hoge Raad vernietigd.

Het gerechtshof had het bureau onder meer verboden de omstreden eigen bepalingen over stakingen nog toe te passen. Maar de Hoge Raad denkt daar anders over. Vakbonden hebben genoeg andere mogelijkheden om hun geschillen met de organisatie te beslechten. De Hoge Raad verwijst naar interne geschillenprocedures en het Arbeidstribunaal van de International Labour Organisation in Genève.

Ontevreden werknemers hebben topman Benoît Battistelli ervan beschuldigd dat hij een schrikbewind voert. Ook de Nederlandse regering uitte haar zorgen over de gang van zaken bij het bureau, maar de staat was het met het patentbureau eens dat de Nederlandse rechter er niet over gaat.