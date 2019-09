Meerdere slachtoffers bij schietpartij Dordrecht

De Rotterdamse politie bericht op Twitter dat er ’veel mensen’ aanwezig zijn om onderzoeken te doen. Het is nog niet duidelijk wat zich precies heeft afgespeeld aan de Heimerstein, waar ook een basisschool zit, in de woonwijk Wittenstein. De NOS meldt dat er in een woning is geschoten.

Volgens een PvdA-lid uit de stad staan er vijftien politiewagens in de straat, twee ambulances, een traumahelikopter, en agenten op motoren. Ook veel buurtbewoners lopen buiten op straat, zo is te zien op beelden.

Later meer.