Premier Netanyahu wil Afrikaanse migranten deporteren na rellen

De rechtse politicus roept ook op tot onmiddellijke deportatie van de Eritreeërs die de rellen hebben veroorzaakt. Zaterdag kwamen honderden Eritreeërs samen bij de ambassade van hun land. Ze wilden voorkomen dat daar een evenement kon plaatsvinden. De ambassade vertegenwoordigt het regime waarvoor ze zijn gevlucht.

De confrontatie liep uit de hand en zeker honderdvijftig mensen raakten gewond, onder wie een vijftigtal agenten die werden bekogeld met stenen en planken. Meer dan tien relschoppers werden geraakt door politievuur.

Rode lijn

„Er is een rode lijn overschreden”, reageerde Netanyahu tijdens een ontmoeting met de werkgroep verantwoordelijk voor migratie. „Rellen, bloedvergieten: dit is wetteloosheid die we niet kunnen accepteren.” Netanyahu zegt snel zo’n duizend relschoppers het land uit te willen sturen.

In Israël verblijven een kleine 20.000 Eritreeërs, van wie de meerderheid via Egypte naar Israël is gevlucht wegens beperkte vrijheden en schendingen van de mensenrechten in hun thuisland. De meesten verblijven illegaal in het land, gezien Israël slechts in uitzonderlijke gevallen verblijfsvergunningen verleent en migranten doorgaans als economische vluchtelingen bestempelt.