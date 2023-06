Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks diverse campagnes zorgwekkend wapenbezit onder jongeren ’Rambo-mes’ favoriet bij straatjeugd: ’Pas als er een dode valt, wordt er ingegrepen’

Door Gerda Frankenhuis

Een kleine groep jongeren, soms lid van bendes, bewapent zich met gigantische messen. Ⓒ foto ANP/HH

Gemeenten worstelen met de aanpak van het zorgwekkende wapenbezit onder jongeren. Het regent initiatieven en campagnes, want iedereen is het erover eens: niets doen is geen optie. Maar de effectiviteit van die acties is lang niet altijd duidelijk. De roep om een structurele aanpak voor de lange termijn neemt toe.