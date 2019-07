Haan voor de rechter om zijn gekraai

In het verdachtenbankje staat Maurice, een stoere Franse haan uit Saint-Pierre op Ile d’Oleron aan de westkust van Frankrijk. Vier jaar oud, 2,5 kilo schoon aan de haak en in het bezit van een gezonde strot. Maurice is een echte haan en laat dat graag weten. De buren, een gepensioneerd stel uit de grote stad, verwierf in 2004 jaar het huis naast dat van zijn baasje Corinne Fesseau, als vakantiewoning. Sinds twee jaar geven de buren aan overlast te ondervinden van de haan.

"Het zijn geen stadsbewoners die vastbesloten zijn om tegen het platteland te vechten, alleen gepensioneerden die ’s ochtends willen slapen"

Corinne Fesseau reageerde op de klachten en de aanzeggingen met een petitie: ’Red de haan Maurice van Ile d’Oleron’. „Wat moeten we nog meer verbieden? Het gezang van duiven, de kreet van meeuwen, de vogels die elke ochtend fluiten?” Daar kreeg ze 120.000 handtekeningen op. Zij vindt dat de buren niet moeten zeuren: „Ze komen maar drie keer per jaar.”

Na twee jaar klagen was het genoeg: bemiddelingspogingen liepen op niets uit en het dispuut mondde uit in een rechtszaak. Die diende vandaag in Rochefort.

Fesseau wordt gesteund door haar eigen burgemeester, die vorig jaar zelfs een decreet aannam, waarin hij ’degenen die hun manier van leven willen opleggen aan de mensen om hen heen’ veroordeelde.

Burgemeester Bruno Dionis du Séjour van het honderden kilometers verderop gelegen Gajac deed zelfs een open brief uitgaan, waarin hij ervoor pleit dat „het zingen van de haan, het vertrouwde geblaf van de hond, de kerkklok, het loeien van de koeien, het balken van de ezel en het getjilp van vogels worden uitgeroepen tot nationaal erfgoed. En dat er geen rechtszaak tegen hen kan worden aangespannen!”

Advocaat Vincent Huberdeau van de klagende buren heeft laten weten dat zijn cliënten geen zeurpieten zijn: „Het zijn geen stadsbewoners die vastbesloten zijn om tegen het platteland te vechten, alleen gepensioneerden die ’s ochtends willen slapen”, zegt hij tegen Le Figaro.

De uitspraak is op 5 september.