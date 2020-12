Wapendeal VS met Verenigde Arabische Emiraten kan toch doorgaan

Een Joint Strike Fighter van het Amerikaanse leger (archiefbeeld, 2014) Ⓒ ANP / HH

WASHINGTON - Een wapendeal tussen de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten die is gesloten door de regering-Trump, kan ondanks protest van meerdere Amerikaanse parlementariërs doorgaan. Een motie om een resolutie waarin geprotesteerd werd tegen de verkoop van drones in stemming te brengen, kreeg geen meerderheid in de Senaat.