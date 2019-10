Slaagt Pechtold bij CBR?

Alexander Pechtold is geknipt voor de CBR-klus, aldus partijgenoot Bakker. Ⓒ ANP

Vanaf vrijdag mag Alexander Pechtold als directeur beginnen met puinruimen bij het CBR. Politieke ervaring heeft hij ruim, maar hoe zit het met zijn capaciteiten als crisismanager en z’n affiniteit met verkeersveiligheid? Bovendien is de chaos bij de rijbewijzenfabriek zó groot, dat er een afbreukrisico voor de oud-leider van D66 is. Of is dit misschien toch een omweg naar het burgemeesterschap van Den Haag?