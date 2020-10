Marechaussees Schiphol schieten man in been na bedreiging met mes

Het incident vond plaats in vertrekhal 2 van luchthaven Schiphol. Inmiddels is de situatie onder controle. De gewonde verdachte is met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

„De man reageerde niet op een herhaaldelijke oproep om het mes meer te leggen”, zegt KMar-woordvoerder Robert van Kapel. „Hij stond te zwaaien met een heel groot mes. Marechaussees hebben toen snel en kordaat gehandeld door de man in zijn been te schieten.”

Volgens de KMar kwamen marechaussees ter plaatse na een melding dat iemand met een groot mes was gezien op de luchthaven. Ook een tweede verdachte is aangehouden, zijn rol is nog onduidelijk. De man was voor de belaging op camerabeelden gezien samen met de andere verdachte.

Een mogelijk motief is nog niet duidelijk, vertelt de majoor. „Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. Het onderzoek is inmiddels in volle gang.”