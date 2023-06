Premium Het beste van De Telegraaf

Britse premier Rishi Sunak jubelt: aantal illegalen met 20% gedaald

Premier Rishi Sunak maakte het nieuws bekend op een schip van de Britse Douane in het Kanaal. Ⓒ Foto AFP

LONDEN - De Britse premier Rishi Sunak claimt dat het beleid om illegale immigranten te weren werkt. In de eerste maanden van het jaar waren er volgens hem 20% minder immigranten die via bootjes de Britse kust bereikten. Critici vinden dat hij te vroeg juicht. Volgens voormalig Brexit Party-leider Nigel Farage is er geen sprake van succesvol beleid: „Het heeft gewoon hard gewaaid.”