Twee dolfijnen spoelen aan bij Monster en overlijden

De natuurorganisatie kreeg dinsdag aan het eind van de middag melding dat de dieren, die wel vier tot vijf meter groot zijn, waren gestrand. Omdat spitssnuitdolfijnen normaal leven in diepe oceanen en niet thuishoren in de ondiepe Noordzee, gingen hulpverleners van onder meer de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij ter plekke. Eén dier overleed snel, het andere kon nog richting zee gekeerd worden. Maar ook deze dolfijn kwam wat later te overlijden.

Ⓒ regio15

De dolfijnen worden overgebracht naar de Universiteit Utrecht waar aan de Faculteit Diergeneeskunde onderzoek zal plaatsvinden. Mogelijk levert dit meer duidelijkheid op over waarom ze zijn gestrand.