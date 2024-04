Erny van Reijmersdal (1958-2023): Stille aftocht van een topdesigner

In stilte had hij de wereld zelf al de rug toegekeerd, maar nu is er dan het daadwerkelijke afscheid. Zijn trouwe vrienden en vriendinnen treuren om de ’onbevattelijk tragische’ dood van Erny van Reijmersdal, ooit een succesvol designer met veertien eigen winkels en honderden verkooppunten, omarmd door een clientèle die van wijde rokken en chique jasjes hield. En die de kleding ontwikkelde voor het cabinepersoneel van Martinair en medewerkers van ABN Amro.

© ANP Erny van Reijmersdal met een aantal modellen op de catwalk in 2007.