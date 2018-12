Ontslaggolf bij koekjesfabriek Verkade

Dat maakte het bedrijf vrijdag bekend. De ontslagen vallen vooral op de productieafdeling. Het bedrijf verkoopt minder in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en richt zich meer op Europa.

De Koninklijke Verkade, opgericht in 1886, is onderdeel van een internationaal concern met fabrieken in dertien landen. ,,Een deel van de internationale vraag die voorheen door de fabriek in Zaandam werd vervuld, neemt af'', zegt Verkade-directeur Dick Kuiper volgens het Noordhollands Dagblad.