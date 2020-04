OM: Echtgenote gemarteld wegens ruzie om 1,5 miljoen

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de Koreaan Jungsik W. (37) vindt op 15 mei plaats in het gerechtsgebouw in Dordrecht. Ⓒ Google Maps

Dordrecht - Ze hadden een zakelijk geschil over geld. De Koreaan Jungsik W. (37) zou zeker 1,5 miljoen euro tegoed hebben van de Koreaanse zakenman B. uit Barendrecht. Het overleg daarover liep op 29 oktober 2019 volledig uit de hand. Nadat meneer B. het huis had verlaten werd zijn echtgenote gemarteld, terwijl haar vier jonge kinderen elders in de woning waren.