Honderden Zweden krijgen onterecht positieve coronatest

Het gaat om een test van BGI Genomics die was toegelaten voor spoedgebruik door de VS en de Wereldgezondheidorganisatie WHO. Volgens de Zweedse experts kan de test echter het verschil niet duidelijk maken tussen een negatief resultaat of een heel laag virusniveau. Daardoor kregen honderden Zweden als resultaat dat ze besmet waren terwijl dat niet het geval was.

De Zweedse autoriteiten eisen dat de fabrikant de test, die ook in andere landen te koop is, aanpast. Overigens verwacht Zweden niet dat de coronastatistieken in dat land drastisch moeten worden aangepast. Tot dinsdag waren bijna 86.000 besmettingen vastgesteld en ruim 5800 doden.

Mondkapjes

De Zweedse overheid koos vanaf het begin van de uitbraak voor een milde aanpak om het coronavirus te beteugelen. Het land ging niet op slot, de horeca bijvoorbeeld bleef gewoon open. Mondkapjes worden alleen aanbevolen voor medisch personeel.

De Zweedse manier leidde tot veel kritiek bij de Scandinavische buurlanden, die vaak samen optrekken.