Rijke doodrijder mag nog in Mexico blijven

Nadat de jongen voor het dodelijke ongeluk een voorwaardelijke straf met proeftijd had gekregen, namen hij en zijn moeder de wijk naar Mexico. Hij overtrad daarmee de voorwaarden van de proeftijd. Maandag werd hij gearresteerd in Puerto Vallarta. De moeder is intussen wel naar de VS overgebracht. In het geval van Ethan kan het weken of zelfs maanden gaan duren.

Couch ontsprong destijds de dans omdat hij leed aan 'affluenza': hij was zo rijk en verwend dat hij het verschil tussen goed en kwaad niet meer kon zien. Daarom kon hij volgens deskundigen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het doodrijden van vier mensen. Hij kreeg dus geen cel, alleen een voorwaardelijke straf. De zaak leidde tot veel verontwaardiging.