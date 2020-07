Antwerpse politie sluit negen cafés

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/ HH

ANTWERPEN - De politie heeft zaterdagavond in Antwerpen al negen cafés gesloten waar de strengere coronamaatregelen niet werden nageleefd. Dat heeft burgemeester Bart De Wever bekendgemaakt op Twitter. De lokale politie bevestigde het nieuws, maar wil er voorlopig geen details over kwijt. „Horeca-uitbaters in Antwerpen, aub, respecteer de regels!”, aldus de tweet van De Wever.