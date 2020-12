Dit zijn de allerslechtste slogans van 2020

De Lidl gebruikte pruimen voor hun slogan (archieffoto, ter illustratie). Ⓒ Hollandse Hoogte / William Hoogteyling

DEN HAAG - ’Geef elkaar tijdens het winkelen de pruimte!’ van de Lidl, of toch ’The best worst of the world’ van Huls Droge Worst, of misschien wel ’De groenspecialist in hart en tuinieren’ van Bomenbezorgd.nl mag zich straks de slechtste slogan van 2020 noemen. Voor de uitverkiezing zijn de tien genomineerden bekendgemaakt, waarop tot en met zondag gestemd kan worden.