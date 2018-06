Grote brand in appartementencomplex Sittard

De brand ontstond in een appartement, gelegen in het midden van het complex. De woning is volgens een woordvoerster van de brandweer uitgebrand. Tien appartementen zijn ontruimd. ,,De bewoners van de tien appartementen kunnen vannacht niet terug naar huis. De woningen hebben rook- en roetschade. Dat moet eerst worden schoongemaakt'', aldus de woordvoerster. Een deel van de bewoners kan bij familie terecht. Voor degenen voor wie dat niet mogelijk is, wordt overnachting geregeld. De woordvoerster kon nog niet zeggen wanneer de mensen hun huis weer in kunnen.

Drie bewoners raakten lichtgewond. Ze zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis.

Volgens de woordvoerster bestaat het complex uit drie woonlagen met in totaal dertig appartementen.