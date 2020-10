Bizarre boete voor 90 kilometer verderop gedumpte kartonnen doos

Bizarre boete: Wilma gooit kartonnen doos weg in Wormer en krijgt bekeuring voor illegaal dumpen afval... uit Rotterdam. Ⓒ Pascal Fielmich

Wormer - „Ik was flabbergasted”, vertelt Wilma Marsman uit Wormer. Haar zoon kocht een stoel in augustus, waarvan de verpakking in september op straat werd gezet voor het oud papier. Vorige week kreeg ze een boete van 125 euro van de gemeente Rotterdam omdat de doos daar was gevonden - en dat is illegaal omdat ze geen inwoner daar is. „Ze denken toch niet echt dat ik honderd kilometer heen en weer heb gereden om daar mijn huisvuil neer te zetten?”