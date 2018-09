OPROEP: afleiding op het werk

Op ons werk worden we continu afgeleid van onze taken. Uit wereldwijd onderzoek van werkomgevingsspecialist Steelcase bleek dat werknemers op een open kantoor om de 11 minuten worden onderbroken of afgeleid. En dat terwijl multitasking erg lastig is als we voor verschillende taken meerdere hersengebieden aan het gebruiken zijn. Dit concludeerde Jelmer Borst, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, in een onderzoek naar multitasking.

En als mensen onderbroken worden, raken ze uit hun flow en worden de motivatie voor en de betrokkenheid bij een taak om zeep geholpen, blijkt uit een andere studie uit 2003.

Waardoor wordt u het meest afgeleid? Vul de poll in en/of reageer! Mailen mag ook: ondernemen@dft.nl.