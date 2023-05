Vrouw (27) uit Polen overleden bij eenzijdig ongeval in Ophemert

OPHEMERT - Door een eenzijdig ongeval in het Gelderse Ophemert is zaterdagavond een 27-jarige vrouw uit Polen overleden. De drie andere inzittenden van de auto raakten gewond, Poolse mannen zijn dat. Een van de mannen is 24 jaar, de twee anderen zijn 27 jaar.