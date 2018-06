IJspret: Een rondje op de schaatsbaan

Het wil maar niet vriezen en we willen toch schaatsen. Dan is er maar één oplossing, naar de schaatsbaan. Toegegeven, het kraakt niet zo fijn als natuurijs, maar u kunt in ieder geval schaatsen. In verschillende Nederlandse steden kunt u zo een rondje over het ijs glijden. In Laren bijvoorbeeld, bij de “Winter Village”. Ook in Amersfoort kunt u terecht voor wat beweging op het ijs. Het “WinterparadIJS” in deze stad is er voor de grootste en de allerkleinste schaatsers. Voor die laatsten is er het krabbelbaantje, waar de jonge Sven Kramers hun eerste schreden op het ijs kunnen zetten. www.winterparadijs-amersfoort.nl & http://www.wintervillagelaren.nl

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik