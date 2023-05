Dode door salmonellabesmetting: ’Gelders bedrijf bracht volksgezondheid in gevaar’

De dood van de 22-jarige man leidde tot onderzoek op de locatie in Wouterswoude van het pluimveebedrijf uit Lunteren. Ⓒ ANP / Erald van der Aa

ZWOLLE - Het Openbaar Ministerie verwijt een pluimveebedrijf dat het de volksgezondheid in gevaar bracht door een salmonellabesmetting te verzwijgen. De besmetting kwam aan het licht toen bij een bedrijfsfeest in juni 2017 in Duitsland een man overleed, bleek donderdag tijdens de strafzaak in de rechtbank in Zwolle.