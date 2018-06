'Turkije verijdelt aanslag oudejaarsavond'

Een speciale politie-eenheid die terrorisme bestrijdt, heeft de twee woensdag opgepakt aan de oostrand van Ankara. De twee zouden vanuit Syrië naar Ankara zijn gekomen en bezig zijn geweest hun aanslagen voor te bereiden, onder meer door een doelwit in de stad te zoeken. Ze zouden het Kizilay-plein hebben uitgekozen, omdat zich daar op oudejaarsavond veel mensen verzamelen.

In oktober vielen meer dan honderd doden en honderden gewonden door twee bomexplosies bij een grote vredesmanifestatie in Ankara. De twee daders van deze zelfmoordaanslagen zouden banden met IS hebben gehad.