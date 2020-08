Man mishandeld en beroofd na afspraakje via datingsite

De twee leerden elkaar via internet kennen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

AMSTERDAM - Een man is woensdagavond in Amsterdam-Noord mishandeld en beroofd toen hij had afgesproken met een vrouw met wie hij in contact was gekomen via een datingsite. Op het moment dat ze in zijn auto stapte, volgden er twee mannen die het slachtoffer meerdere keren sloegen en hem beroofden van zijn persoonlijke bezittingen.