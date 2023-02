Aantal asielverzoeken in EU op hoogste niveau sinds 2016

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

BRUSSEL - In de Europese Unie zijn vorig jaar bijna 1 miljoen asielverzoeken ingediend, het hoogste aantal sinds 2016. Het betreft een stijging van 50 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat meldt het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA) op basis van voorlopige data, waar ook de cijfers van Zwitserland en Noorwegen in zijn opgenomen.