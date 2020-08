Zeker 55 jaar cel voor aanslag bij concert Ariana Grande in Manchester

Hashem Abedi heeft zijn broer Salman aangemoedigd en geholpen. Ⓒ -

MANCHESTER - De man die zijn oudere broer hielp een bloedige zelfmoordaanslag te plegen in Manchester, is volgens de BBC veroordeeld tot een gevangenisstraf van minstens 55 jaar. Hashem Abedi heeft zijn broer Salman aangemoedigd en geholpen en was daarom al schuldig bevonden aan moord.