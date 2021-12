Code geel in het noorden en oosten van het land vanwege gladheid en ijzel

IJzel kan tot verraderlijke gladheid leiden. De ijzel trekt langzaam richting het noordoosten en bereikt pas in de avond het noorden en noordoosten, aldus het KNMI. Daar kan het nog tot maandagochtend glad blijven.

Eerder meldde het KNMI dat code geel geldt voor het hele land, maar dat is herzien. De waarschuwing geldt niet meer voor de zuidelijke provincies, wel voor die in het oosten en noorden van het land.

Zonnig en droog, later bewolkt

Tweede kerstdag begint volgens het KNMI aanvankelijk nog koud met temperaturen tussen 0°C in het uiterste zuiden en -8°C plaatselijk in het noordoosten. In het noorden ligt de gevoelstemperatuur plaatselijk rond de -15 graden. In het zuiden is het daarbij bewolkt, in het noorden is er nog kans op zon. In de loop van de dag breidt de bewolking zich verder noordwaarts uit en kan er van het zuidwesten uit ook af en toe lichte (mot)regen vallen.

De temperatuur loopt langzaam op, in de middag vriest het in het noorden nog 1 of 2 graden terwijl het in het uiterste zuiden een graad of 5 boven nul is. De oostelijke wind is matig, aan de kust vrij krachtig en in het Waddengebied krachtig.