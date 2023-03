Ganzen uit studentenhuis Vindicat maken het goed: ’Al behoorlijk opgeknapt’

De twee ganzen die in een studentenhuis in Groningen werden gevonden zorgden voor flink wat ophef in Nederland. Een ouderejaars student van een Vindicathuis had koppel aangeschaft bij wijze van grap. „Hij wilde die ganzen los laten lopen in de kamers van de eerstejaars, zodat ze daar alles onder scheten. Hoe meer poep, hoe grappiger”, vertelde Marian Ubels van de Dierenambulance daar eerder over.

Veilig

De ganzen – Bart en Leonie gedoopt – zijn uit het studentenhuis gehaald en ondergebracht bij een echtpaar in Groningen die goed voor de dieren zorgen. „De ganzen hebben de eerste dagen kunnen bijkomen, badderen, lekker kunnen eten en ze hebben zich veilig kunnen voelen”, schrijft de Dierenambulance. „Inmiddels wonen ze op hun nieuwe stekkie. Ze zijn al behoorlijk opgeknapt en voelen zich veilig.”

De ganzen hebben een vaste plek op het gras. „Dichtbij het water, waar ze van de bewoners elke dag graan en andijvie voorgeschoteld krijgen.”

De Ganzenbescherming Nederland heeft aangifte gedaan tegen de studenten die twee ganzen vasthielden.