Gezin in Alkmaar slaapt onder folie door treiterende buren

Op foto’s die hij plaatst is te zien hoe op alle muren in het huis folie is geplakt. „Deze mensen zijn zo wanhopig dat zij hun gehele huis ’ingepakt’ hebben en slapen onder folie om maar een beetje rust te krijgen”, laat Wijnen weten.

Volgens de agent zijn de betrokken woningbouwverenigingen en de gemeente op de hoogte en heeft zelfs De Rijdende Rechter naar de zaak gekeken. „Geluidsmetingen zijn gedaan. Camera’s waren geplaatst om bewijs te verzamelen, maar de advocaat van de overlastgever vocht dit aan en de camera’s moesten verwijderd worden (wet op de privacy).” Hij schrijft verder dat tussen de zittingen steeds maanden zit en dat de tegenpartij dan de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan en dat de zaak zich zo maar voort blijft slepen.

Ⓒ Instagram

De zaak zit de wijkagent erg dwars. „Hier blijf ik over piekeren. Wat kan ik doen voor deze mensen?” In dezelfde wijk, De Mare, speelt volgens hem nog een soortgelijke zaak waarbij ook buren voor geluidsoverlast zorgen.

Waaruit de geluidsoverlast bestaat, vertelt het verhaal van Wijnen niet.