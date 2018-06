Douane vindt vijf ton drugs in schoolbankjes

Vrijwel tegelijkertijd vonden veiligheidstroepen in het noorden van Libanon twee productielocaties voor amfetaminepillen en andere drugs tijdens een reeks van invallen. Beide ontdekkingen kwamen na een aantal drugsvangsten op de luchthaven van Beiroet in de afgelopen maanden, waaronder een die leidde tot de arrestatie van een Saudische prins op beschuldiging van drugssmokkel.

Minister van Financiën Ali Hassan Khalil zei dat de operatie dinsdag op het vliegveld een van de grootste in zijn soort was en dat de drugs via Egypte mogelijk naar andere landen zouden worden gesmokkeld. "We zullen niet toestaan dat Libanon een doorvoerland voor drugs wordt, voegde hij eraan toe.