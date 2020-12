Denemarken: ’Einde van fossiele tijdperk’

Twee boorplatformen die op het Deense Tyra gasveld stonden, worden momenteel opgedoekt en compleet gerecycled. Ⓒ Foto AP

KOPENHAGEN - Denemarken stopt met olie- en gaswinning. Het Deense parlement stemde er donderdagavond laat mee in, om geen vergunningen meer te verlenen aan energiebedrijven die fossiele brandstof willen oppompen. In 2019 werden in het Deense deel van de Noordzee dagelijks nog zo’n 103.000 vaten olie gewonnen en de jaarproductie aardgas bedroeg circa 3,2 miljard kubieke meter.