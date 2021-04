LIVE | Eerste veroordelingen avondklokrellen Den Bosch: tot 10 maanden cel

Volg de zaak onderaan dit artikel via onze verslaggever Marouscha van de Groep.

De 21-jarige verdachte zei impulsief te hebben meegelopen en bekende de meeste aanklachten. Hij was, gehuld in een bivakmuts, betrokken bij het intrappen van ruiten en bij plunderingen van een brillenwinkel, De Frietzaak en Primera. Hij filmde zichzelf lopend door de stad en binnen in de Primera. De officier van justitie zei dat de rellen niets met coronamaatregelen van doen hadden. „Dit was rellen om te rellen.” Zij had tien maanden onvoorwaardelijke cel geëist. Omdat T. al druk doende was zijn leven op de rit te krijgen, legde de rechter dat niet op.

Cem A. krijgt van de rechter 5 maanden celstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk voor zijn aandeel bij de rellen.

De laatste verdachte die zijn straf te horen kreeg was Ibrahim B.. B. werd veroordeeld tot 175 dagen celstraf, waarvan 55 onvoorwaardelijk. Deze heeft hij al in voorarrest uitgezeten. Zijn enkelband mag ook af. Hij moet wel opdraaien voor een deel van de schade die gemaakt is.

Relschoppers

Zeker 150 relschoppers gingen die maandagavond plunderend en vernielend door de binnenstad van Den Bosch. Winkels, straatmeubilair, fietsen en auto’s werden vernield en geplunderd.

Een groep jongeren sloeg in korte tijd een winkel in het centrum van Den Bosch aan gruzelementen. Het werd een ellendige verjaardag voor Maaike Neufeglise, eigenaresse van de Primera in de Vissersstraat.

Beelden van de puinhoop de volgende dag gingen heel het land door. Een spontane inzamelingsactie leverde meer dan 100.000 euro op. De politie wist in de nasleep meerdere verdachten voor vernieling op te pakken.

De ondernemer was de volgende morgen tegenover De Telegraaf sprakeloos. „Dit is gewoon terreur.”

„Ik voel momenteel niets. Ik ben boos, verdrietig. Ik ben zo uit het veld geslagen. Dit heeft niets met corona te maken. Het is doelbewust stuk maken en stelen”, vertelde Neufeglise met tranen in de ogen voor de camera.