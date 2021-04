Verdachten van explosies tijdens avondklokrellen Venlo opgepakt

De verdachten zijn twee 26-jarige mannen uit Venlo. De eerste is vorige week woensdag aangehouden en de dag erna is de andere man opgepakt. Ze zullen binnenkort voor de rechter moeten verschijnen. De beelden werden vorige maand al getoond in het programma Opsporing Verzocht.

Op die bewuste zondagavond werd bij de ingang van het Buurtpunt op de Alberickstraat een explosief tot ontploffing gebracht. Daarbij ontstond er brand in het betreffende pand. Even later ging er verderop, bij een elektriciteitshuisje, een tweede explosief af. Bij beide ontploffingen vielen er geen gewonden.

Eerdere veroordeling

Een Bosschenaar kreeg eerder bij de rechtbank in Den Bosch tien maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk, gekregen vanwege zijn rol bij de avondklokrellen op 25 januari. Quinten T. is de eerste die is veroordeeld voor de zware ongeregeldheden in zijn woonplaats. Ook moet hij een schadevergoeding betalen.

De 21-jarige verdachte zei impulsief te hebben meegelopen en bekende de meeste aanklachten. Hij was, gehuld in een bivakmuts, betrokken bij het intrappen van ruiten en bij plunderingen van een brillenwinkel, De Frietzaak en Primera. Hij filmde zichzelf lopend door de stad en binnen in de Primera. De officier van justitie zei dat de rellen niets met coronamaatregelen van doen hadden. „Dit was rellen om te rellen.” Zij had tien maanden onvoorwaardelijke cel geëist. Omdat T. al druk doende was zijn leven op de rit te krijgen, legde de rechter dat niet op.

Relschoppers

Zeker 150 relschoppers gingen die maandagavond plunderend en vernielend door de binnenstad van Den Bosch. Winkels, straatmeubilair, fietsen en auto’s werden vernield en geplunderd.

Een groep jongeren sloeg in korte tijd een winkel in het centrum van Den Bosch aan gruzelementen. Het werd een ellendige verjaardag voor Maaike Neufeglise, eigenaresse van de Primera in de Vissersstraat.

Beelden van de puinhoop de volgende dag gingen heel het land door. Een spontane inzamelingsactie leverde meer dan 100.000 euro op. De politie wist in de nasleep meerdere verdachten voor vernieling op te pakken.

De ondernemer was de volgende morgen tegenover De Telegraaf sprakeloos. „Dit is gewoon terreur.”

„Ik voel momenteel niets. Ik ben boos, verdrietig. Ik ben zo uit het veld geslagen. Dit heeft niets met corona te maken. Het is doelbewust stuk maken en stelen”, vertelde Neufeglise met tranen in de ogen voor de camera.