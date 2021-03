Doodstraf voor jaloerse ebola-medici

De moord op de Kameroense ebola-specialist Richard Valery Mouzoko Kiboung sloeg twee jaar geleden in als een bom. Op 19 april bestormden drie gewapende mannen een vergaderruimte van een WHO-kliniek in Butembo, destijds het epicentrum van de op één na grootste ebola-uitbraak ooit, en openden het vuur. Mouzoko overleed ter plekke en twee collega’s raakten gewond.

Ebolakliniek

Een paar uur later werd er een ebolakliniek in Katwa onder vuur genomen. „Wat dat betreft is dit de moeilijkste en meest unieke ebola-uitbraak die ik ooit heb meegemaakt”, vertelde Mouzoko’s collega Zabulon Yoti destijds, die zich al twintig jaar bezighoudt met deze ziekte.

Uiteindelijk ging het niet om een aanval van rebellengroep, maar om een wraakactie van vijf lokale artsen, waaronder de in Luxemburg opgeleide infectiespecialist Jean-Paul Mundama, tevens de president van de lokale infectiebestrijdings-commissie. Dat blijkt uit diepgaand onderzoek van het Franstalige onafhankelijke journalistieke platform Les Jours en verschillende rechtbankverslagen. De medici konden het blijkbaar niet verkroppen dat zij boven op hun salaris bonussen van $20 per dag krijgen, terwijl het maandsalaris van WHO-expats in de duizenden dollars loopt.

Buitenlandse medici

Uit getuigenissen van één van de kroongetuigen, arts Gilbert Kasereka, blijkt dat Mundama met een aanval op de WHO-artsen in onder meer Butembo alle buitenlandse medici wilde verjagen. Hiervoor zou hij een ex-militieleider $700 hebben betaald om het plan uit te voeren. Wanneer de niet-Congolese specialisten zouden zijn vertrokken, zou hij $20.000 krijgen.

Naast de zestien voortvluchtige terdoodveroordeelden, waarvoor er al een tijd geleden arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd, hebben acht andere waaronder Kasereka, celstraffen van drie tot vijf jaar gekregen.