Burgeroorlog in Downing Street

Het rommelt al langer in Downing Street. De feitelijke strijd gaat tussen de ongekozen adviseurs als Lee Cain en zijn directe baas Dominic Cummings die het beleid van de Britse regering bepalen. Dit tot grote onvrede van veel Conservatieve prominenten, die het beleid op de achterbankjes van het Lagerhuis moeten goedkeuren.

Gevoeligheden

Symonds speelt hierin een bijzondere rol. Als voormalig directeur Communicatie van de Conservatieve Partij kent ze de gevoeligheden van de fractie als geen ander. Ze is het, zo werd al langer gefluisterd, niet eens met de vaak agressieve strategie van Cain en Cummings.

De aanleiding voor de huidige onrust is de discussie over de positie van Chief of Staff in Downing Street. Die rol wordt feitelijk vervuld door Dominic Cummings, maar deze wenst zich bezig te gaan houden met zijn echte liefhebberij, het volledig opschudden van het ambtenarenapparaat.

Cain zegt gevraagd te zijn om de rol te gaan vervullen. Hij had immers het gevoel op een zijspoor te zijn beland nu Allegra Stratton binnenkort dagelijkse persconferenties gaat geven in Downing Street. Ter achtergrond, Stratton kan het goed vinden met Symonds.

Nachtelijke gesprekken

Symonds lijkt haar vriend Boris tijdens nachtelijke gesprekken op andere gedachten te hebben gebracht. Ze denkt dat de werkwijze van Cain voor grote problemen met de fractie zou zorgen.

Cain heeft woensdagavond de eer aan zichzelf gehouden. De vraag is nu hoe lang de positie van Cummings houdbaar is. Volgens berichten in Conservatieve media zou hij gedreigd hebben met opstappen.

Veel Conservatieve parlementariërs zien hem liever vandaag dan morgen vertrekken. Ze achten scherpslijpers als Cummings verantwoordelijk voor het vergaande uitgaansverbod dat de Britten afgelopen week hebben ingevoerd.

De interne oorlog in Downing Street heeft ook gevolgen voor de onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord met de EU. Cain en Cummings zijn de vertegenwoordigers van de harde lijn, waarbij op geen enkel punt concessies wordt gedaan.

Akkoord

Hoewel ze het niet hardop mogen zeggen hopen veel Conservatieve Lagerhuisleden dat er de komende week een akkoord op hoofdlijnen wordt gesloten.

De ellende als gevolg van het coronavirus is al groot genoeg. De Conservatieve parlementariërs zitten niet te wachten op de extra verstoring als gevolg van een vertrek uit de EU zonder overeenkomst.