LIVE | Heel Engeland in lockdown tot half februari

Heel Engeland gaat weer in lockdown om het hoge aantal coronagevallen door een zeer besmettelijke variant van het virus omlaag te krijgen. De strenge maatregelen, die al van kracht zijn voor zo’n 80 procent van de Engelse bevolking, gelden in ieder geval tot half februari. Het land heeft het hoogste alarmniveau afgekondigd, omdat er een reëel risico bestaat dat de gezondheidszorg binnen een paar weken wordt overweldigd.

Premier Boris Johnson sloeg maandagavond in een televisietoespraak alarm over de virusvariant en de druk op de ziekenhuizen. De meeste scholieren zijn vanaf dinsdag aangewezen op afstandsonderwijs en thuiswerken wordt weer de norm. Hij bood de bevolking enige hoop door te wijzen op het relatief hoge aantal vaccins dat in het VK is toegediend. Hij sprak over de "laatste fase van de strijd".

Boodschappen, sporten

Mensen mogen alleen naar buiten voor boodschappen, sporten of essentieel werk. Johnson riep iedereen op de regels te volgen. Het parlement komt woensdag bijeen om de regels in wetten te gieten.

Ook bij de eerste golf in maart werd een uitgaansverbod ingesteld in Engeland. Schotland maakte eerder op de dag al bekend vanaf middernacht de rest van de maand in lockdown te gaan.

In het Verenigd Koninkrijk werden maandag bijna 59.000 nieuwe besmettingen gerapporteerd en 407 sterfgevallen door Covid-19. Het aantal nieuwe besmettingen ligt al ongeveer een week elke dag boven de 50.000, mogelijk mede vanwege de variant van het virus die volgens de Britse regering veel besmettelijker is.

Schotland

In Schotland mogen burgers met ingang van dinsdag 5 januari hun huis niet meer verlaten tenzij dat strikt noodzakelijk is of voor kortstondige beoefening van de sport buiten. De maatregel geldt de rest van deze maand. De scholen blijven dicht.

Ook Duitsers langer vast

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 31 januari. Daar zijn de landelijke regering en deelstaten het over eens geworden, bericht de krant Bild op basis van onbekende bronnen.

Een formeel besluit over het verlengen van de lockdown kan dinsdag al worden genomen. Dan overlegt bondskanselier Angela Merkel met de leiders van deelstaten. Er werd al gerekend op verlenging van de lockdownmaatregelen, maar het was nog onduidelijk hoelang die precies moet duren. Daar zou eerder nog onenigheid over zijn geweest.

Duitsland besloot vorige maand in de aanloop naar de feestdagen tot een strengere lockdown. Niet-essentiële ondernemingen en scholen moesten de deuren sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen zouden in elk geval tot 10 januari van kracht blijven en lijken nu dus te worden verlengd.

Oostenrijk zeker week langer in lockdown

De huidige lockdown in Oostenrijk wordt met een week verlengd. Dat betekent dat de horeca en niet-essentiële winkels tot zeker 24 januari gesloten blijven, meldde de Oostenrijkse gezondheidsminister Rudolf Anschober.

Ook de beperkingen voor buitenlandse reizigers blijven in die periode van kracht. Iedereen uit een risicogebied - en dat zijn bijna alle landen - die Oostenrijk binnenkomt, moet tien dagen in quarantaine.

De lockdown in Oostenrijk tijdens het wintersportseizoen is een grote aderlating voor het land. De maatregelen zouden eigenlijk 18 januari aflopen. Het kabinet had ook een plan ontwikkeld om de lockdown te verlichten voor mensen die negatief zijn getest. Zij mochten dan bijvoorbeeld wel gaan shoppen. Een wet die dat mogelijk moest maken, werd zondag niet door de oppositie gesteund, waarop Anschober aankondigde ervan af te zien.

