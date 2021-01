LIVE | Schotten krijgen tot 1 februari huisarrest, ook Duitsers in zware lockdown

In Schotland mogen burgers met ingang van dinsdag 5 januari hun huis niet meer verlaten tenzij dat strikt noodzakelijk is of voor kortstondige beoefening van de sport buiten. De maatregel geldt de rest van deze maand. De scholen blijven dicht.

Dat is de kern van de strenge lockdown waarmee de regering van premier Nicola Sturgeon de verspreiding van het coronavirus wil tegengaan, vooral die van een nieuwe variant van het begin afgelopen jaar opgedoken coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Die mutatie verspreidt zich vermoedelijk sneller, maar lijkt vooralsnog niet schadelijker.

Sturgeon voert de nieuwe variant aan als rechtvaardiging voor de draconische maatregelen en zei dat ze sinds maart niet zó bezorgd is geweest over de verspreiding van het virus. De details van de dwingende maatregelen en of ze in heel Schotland of alleen in ’besmette’ gebieden gaan gelden moeten later op maandag duidelijk worden als Sturgeon het teruggeroepen parlement toespreekt.

Ook Duitsers langer vast

De lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 31 januari. Daar zijn de landelijke regering en deelstaten het over eens geworden, bericht de krant Bild op basis van onbekende bronnen.

Een formeel besluit over het verlengen van de lockdown kan dinsdag al worden genomen. Dan overlegt bondskanselier Angela Merkel met de leiders van deelstaten. Er werd al gerekend op verlenging van de lockdownmaatregelen, maar het was nog onduidelijk hoelang die precies moet duren. Daar zou eerder nog onenigheid over zijn geweest.

Duitsland besloot vorige maand in de aanloop naar de feestdagen tot een strengere lockdown. Niet-essentiële ondernemingen en scholen moesten de deuren sluiten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen zouden in elk geval tot 10 januari van kracht blijven en lijken nu dus te worden verlengd.

