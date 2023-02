Meer boetes uitgedeeld aan fietsers voor gebruiken telefoon

Het gebruiken van een telefoon terwijl je fietst is sinds juli 2019 verboden. Handsfree bellen en muziek luisteren mag wel.

Ook is volgens het ministerie een forse toename te zien in de opgelegde boetes voor foutparkeren/stilstaan. Dat zijn er bijna 60.000 meer dan in 2021. „Een mogelijke verklaring kan zijn dat na de coronacrisis weer meer werd geparkeerd in stadscentra doordat de winkels weer open waren.”

Het totale aantal verkeersboetes is uitgekomen op ruim 8,1 miljoen, dat is een stijging van 1,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. De meeste boetes zijn opgelegd voor te hard rijden, dat waren er 6.512.086. „Dat is een verschil van 129.850 ten opzichte van het jaar daarvoor. Toen waren dat er 6.641.936.”

Het gemiddelde bedrag dat mensen moesten betalen voor een verkeersovertreding kwam neer op 84,16 euro. Voor een snelheidsovertreding was het gemiddelde 62,88 euro.