Drie verdachten vast na aantreffen dode man in Rotterdamse woning

De politie was afgekomen op een tip van iemand die hulpgeroep had gehoord uit de kelder van de portiekflat. Er bleek dat een gewonde man in een berging zat opgesloten, de 39-jarige Rotterdammer, die meteen is aangehouden. De betrokkenheid van het aangehouden drietal wordt onderzocht.

Na het aantreffen van het lichaam in een woning in dezelfde portiek ging de politie direct uit van een misdrijf. Forensisch en buurtonderzoek werd begonnen. Wat er zich precies heeft afgespeeld in de flat, is na een week nog steeds onduidelijk.

De rechter-commissaris heeft vrijdag bepaald dat de 27-jarige en 39-jarige man en de 21-jarige vrouw twee weken langer in voorlopige hechtenis moeten blijven. De 35-jarige man is vorige week vrijgelaten, meldt de politie. Die sluit meer aanhoudingen niet uit.