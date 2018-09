Een op vijf stopt met werken bij hoofdprijs

Het winnen van een miljoenenbedrag in bijvoorbeeld de oudejaarsloterij is voor een op de vijf Nederlanders reden om direct te stoppen met werken. Wie een dergelijke prijs winst, kiest er verder vaak voor om schulden af te lossen en om op vakantie te gaan.

Dat blijkt uit onderzoek van ING onder ruim duizend Nederlanders. De bank waarschuwt dat een miljoen echter minder lang meegaat dan mensen denken, als ze zouden stoppen met werken. Mensen schatten dat te rooskleurig in, aldus de bank. Omdat ze onder meer vergeten dat ook de opbouw van pensioen stopt, als ze hun baan opzeggen.

Kleine kans

Van de ondervraagden is meer dan de helft dit jaar van plan mee te doen aan de oudejaarstrekking van de Staatsloterij. Maar slechts weinigen van hen weten hoe klein de kans op de hoofdprijs eigenlijk is. Slechts vier procent wist bij benadering juist in te schatten dat de kans op de hoofdprijs tussen de één op vier en vijf miljoen ligt.

Bij het winnen van de prijs is overigens niet iedereen even happig om het door te vertellen. Naaste familie als ouders en kinderen krijgen het in 90 procent van de gevallen nog wel te horen. Verdere familie, vrienden en collega's horen veel minder vaak dat er iets te vieren valt. Vaak uit angst voor opdringerigheid, afgunst of hoge verwachtingen.