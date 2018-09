Eerste gipsvlucht landt dinsdag

Het vorige winterseizoen raakten in totaal tussen de zeven- en achthonderd wintersporters gewond, aldus de woordvoerder.

De meest voorkomende wintersportblessures zijn een verstuikte knie, gebroken schouder of arm, gebroken been, rugletsel en hoofdletsel, stelt de alarmcentrale Allianz Global Assistance.

Wegens het huidige zachte weer zijn de condities op veel pistes op de lager gelegen gebieden slecht. Sneeuwkanonnen voorzien de pistes hier wel van kunstmatige sneeuw, maar daarop is het zwaarder skiën. Wintersporters raken sneller vermoeid, waardoor er meer kans is op ongelukken, constateert de alarmcentrale. Omdat veel pistes bovendien gesloten zijn wegens gebrek aan sneeuw is het extra druk op de plaatsen waar wel geskied kan worden.